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Глава «ДнепрАзота» рассказал о возможности повторной остановки производства хлора
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Глава «ДнепрАзота» рассказал о возможности повторной остановки производства хлора 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Глава правления АО «ДнепрАзот» Сергей Сидоров заявил, что предприятие вновь может прекратить работу и тогда производство хлора снова остановится.
Об этом сообщает УНИАН.
Он указал, что причиной этому может стать то, что антимонопольный комитет Украины применит санкции к предприятию за повышение цен на необходимый для очистки воды жидкий хлор.
«У нас есть опасения, что через какое-то время, когда спадёт ажиотаж вокруг необходимости производства хлора, к нам могут применить санкции. А любой штраф автоматически приведёт к остановке завода и потере производства», — сказал он.
Он уточнил, что в прошлом комитет уже штрафовал предприятие за повышение цен на химикаты.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к проверке сотрудников предприятия «ДнепрАзот» из-за ситуации с хлором, которая сложилась в стране.
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