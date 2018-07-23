Глава «ДнепрАзота» рассказал о возможности повторной остановки производства хлора

Глава правления АО «ДнепрАзот» Сергей Сидоров заявил, что предприятие вновь может прекратить работу и тогда производство хлора снова остановится.

Об этом сообщает УНИАН.

Он указал, что причиной этому может стать то, что антимонопольный комитет Украины применит санкции к предприятию за повышение цен на необходимый для очистки воды жидкий хлор.

«У нас есть опасения, что через какое-то время, когда спадёт ажиотаж вокруг необходимости производства хлора, к нам могут применить санкции. А любой штраф автоматически приведёт к остановке завода и потере производства», — сказал он.

Он уточнил, что в прошлом комитет уже штрафовал предприятие за повышение цен на химикаты.