Глава ДНР заявил, что инициатива Порошенко об автокефалии разжигает религиозную войну

"Сейчас киевская власть пытается создать новую поместную церковь и для этого просит разрешение Вселенского патриарха. Я крайне против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Я хочу попросить Константинопольского патриарха Варфоломея не допустить кровопролития и разжигания религиозных войн, не разрешать Украине и американским дипломатам вмешиваться в религиозные дела".

В свою очередь председатель Народного совета республики и глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин назвал инициативу Киева попыткой внести раскол в православие. Он также выразил уверенность, что обострение религиозного противостояния направлено на ухудшение ситуации внутри страны, а в дальнейшем — на разрыв отношений с Россией

"Порошенко, обещая гражданам так называемую единую поместную православную церковь Украины, ратуя за отделение от Московского патриархата, тем самым потакая украинскому национализму, осознанно и настойчиво ведет к разжиганию в стране розни на религиозной почве. Особенно цинично раскольнические действия украинских властей смотрятся в канун 1030-летия Крещения Руси. Вместо духовного единства славян Киев демонстрирует усиление политики распада страны", — заявил Пушилин.

В настоящее время в стране действует Украинская православная церковь — единственная каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата.