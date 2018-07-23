Что же вы, севастопольцы, Донбасс предаете?

Автор этого материала — из Крыма . Был в первых рядах Крымской весны. А когда заполыхал Донбасс, то стал ополченцем. Этот человек видел много горя и слез. Сейчас, оглядываясь на все, что произошло за эти четыре года, он многих вещей не понимает, и потому задает острые вопросы — прежде всего, к своим землякам, севастопольцам.

Весной 2014 г. в Крыму дружнее всех встали всего два города — Севастополь Керчь . Они задали тон Русской весны, они выдвинули наиболее ярких персонажей. Но вот референдум состоялся. Исторический указ о возвращении полуострова в границы Родины подписан.

Что происходит дальше? Дружно встают Харьков , Одесса, Донецк Луганск . Да, именно дружно, ничуть не хуже, чем вставали Севастополь или Симферополь . На тот момент Крым они воспринимают как ориентир, как остров свободы. Все ждут от Крыма помощи. И что же славная Таврида? Со Стрелковым в Славянск отправляется чуть больше 50 человек, среди которых отнюдь не только крымчане. А куда подевались все остальные? Где все эти храбрые воины крымского ополчения, все эти взвода и роты?

На 2,5 млн населения Крыма набралось от силы 400-500 человек, которые добровольцами отправились помогать Донбассу. Все прочие вступили в битву за должности, партийные списки и депутатские корочки.

Первыми зачистили харьковчан. Затем сожгли одесситов. В Крым потянулись первые политэмигранты из тех, кто вовремя понял, что никто не собирается осуществлять Харьковскую или Днепропетровскую весну в каждом отдельно взятом регионе Новороссии. Когда украинцы стали расстреливать Славянск и Краматорск артиллерией, — к политэмигрантам присоединились обычные люди, никогда никакой политикой не занимавшиеся, спасающиеся от смерти и разорения.

Вот тогда начались первые звоночки. То детей из Донецка отказались заселить в пансионат. То какой-то чин заявил, что не его проблема — заниматься обустройством и кормлением сотен беженцев. А потом выяснилось, что беженцы из Донбасса, находясь в Крыму, грубо нарушают миграционное законодательство. И не предусмотрено на полуострове никаких льгот для размещения и проживания не только обычных беженцев, но даже тех, кто с оружием в руках защищал свою землю от украинских оккупантов. Нет никакой разницы для ФМС, раненый ли ты боец Славянской бригады, вывезший в Крым свою семью, спасаясь от ареста и пыток карателей, или молдавский строитель, кормящий свою семью в каких-нибудь Бельцах на крымских заработках.

Украины, А так как нет никакой разницы, началось нечто невообразимое для здравого смысла и вполне логичное для буквы закона. Те самые сотрудники МВД прокуратуры , суда и прочих органов власти, которые едва ли не в первых рядах получили свои красные паспорта, немедленно принялись наводить в Крыму то, что они красиво называли «это не как при Украине, в России всё строго по закону».

С их точки зрения строго по закону было выкинуть прямо в лапы СБУ женщину из днепропетровского сопротивления, которую там, в Новороссии, оккупированной Украиной, немедленно посадили и убили в камере.

Строго по закону было арестовать и подготовить для экстрадиции на Украину Вадима Погодина.

Строго по закону было требовать выезжать обратно на Украину всем тем людям, которые приехали в Крым спасаться от Украины.

Что было в головах у этих полицейских, которые шли арестовывать? Что было в головах у этих судей, прокуроров, паспортистов, которые готовили бумаги на выдворение? Поверить в то, что все они искренне не понимали происходящего на Украине, у меня не получается.

Просто им было наплевать. Потому, что их не бомбили. К ним в кабинеты не врывались истеричные люди в балаклавах, с битами и ножами. У них не секло осколками окна в квартирах. Их не выводили к стенке для показательного расстрела. Они не прятали детей в ванной и в подвалах.

И я зуб могу дать, что никто из них никогда не участвовал в первых, стихийных митингах Русской весны. Это очень законопослушные люди. Сегодня они могут осудить Валерия Подьячего — «за сепаратизм и призывы к нарушению территориальной целостности Украины». А завтра эти же люди, после того, как эта самая целостность была нарушена, ровно так же выгоняют Подьячего с работы, потому, что по российским законам он — «ранее судимый».

Такие люди были всегда. Во время Гражданской они, имея в активе поколения царских чиновников, легко занимали места совслужащих и без зазрения совести строчили в ГПУ доносы на соседей по коммуналке, которые недостаточно искренне праздновали пролетарские праздники. В Великую Отечественную они спокойно шли работать в органы оккупационной администрации, потому, что администрация была законной, а продымленные партизаны из леса — бандиты и негодяи, из-за которых одни неприятности добрым, законопослушным гражданам.

В мае 2018 г. в Севастополе прошёл фестиваль документальных фильмов «Победили вместе». Фестиваль был создан ещё во время украинского Крыма и носил характер мероприятия, направленного на сопротивление украинизации, воспитания патриотизма и укоренения исторической памяти.

В расписании фестиваля, с 2014 года, есть отдельная программа, посвящённая Донбассу. Знаете, какой фильм победил в этой программе в 2017 году? «Сила музыки» режиссёра из Луганска Софии Шагаевской. В конкурсе она фигурировала как г. Луганск, Украина.

В 2018 году на конкурсный показ фильмов, обозначенных уже без всяких выкрутасов как ДНР и ЛНР, никто из жюри просто не пришёл. Традиционную пресс-конференцию, посвящённую очередному дню фестиваля, которая должна быть посвящена фильмам из Донбасса, жюри отменило. С фильма американского режиссёра «Война снайпера», посвящённого жизни Деяна Берича, сербского добровольца, воюющего в Донбассе, кое-кто из членов жюри демонстративно вышел.

А в статье, размещённой в фестивальной газете, про этот фильм было написано буквально следующее: «Главный акцент в фильме сделан на личность самого Берича, попытке постичь тайну его необычайной хладнокровности, с которой тот творит своё кровавое дело… „Деки“ — настоящая машина для убийства, которая сперва стреляет, а потом считает, скольких противников за сегодня он отправил на тот свет».

Тот же автор — модно одетый, пухлый севастопольский юноша, описывает фильм с характерным названием «Про Рок» совершенно в других выражениях. С искренней симпатией и, пожалуй, даже восторгом.

Юноша потом прилюдно каялся со сцены перед всеми зрителями и лично перед присутствовавшим на фестивале Деяном и говорил, что «был невнимателен» и «допустил ошибки в статье». Но ошибки ли? Это — отношение к той войне, которая идёт в Донбассе. Отношение жителей Севастополя. Понятно, что далеко не всех жителей легендарного города, но той части, которая формирует, в том числе и медийную картину. Кого они видят в людях, которые добровольно пошли под пули ради защиты своего будущего? «Машину для убийства», творящую «кровавые дела».

С кем тут побеждать вместе?

Ну и вишенкой на торте выглядит решение законодательного собрания Севастополя не поддерживать миграционные льготы для жителей ДНР-ЛНР, заявленное в начале июля. Странным, но вполне понятным выглядит аналогичное решение законодательного собрания, например, Московской области

Решение же севастопольских депутатов выглядит противоестественным.

Противоестественно от того, что оно принято в Севастополе. В городе, где родилась та самая Русская весна, свежее дыхание которой вдохновило жителей Донбасса на восстание против изуверской украинской власти. Противоестественно от того, что принято депутатами, которые получили своё российское гражданство без всяких затруднений и усилий, без жертв и риска. Которые ни дня не находились под пулями и никогда не слышали, как вспарывают воздух миномётные осколки.

И Севастополь, и Крым с 2014 г. обязаны Донбассу своим мирным небом. Обязаны тем, что край степей и терриконов принял весь удар на себя. Это по площади Героев Великой Отечественной войны в Луганске текли ручьи крови, а не по Нахимовской. Это с остановки Боссе в Донецке дворники отскребали куски раздробленных человеческих тел, а не с проспекта Лазарева.

Война, на самом деле, не так уж и далеко от античных колонн Херсонеса. От аквапарков и яхтклубов. Война близко. Никто не думает, что однажды летним утром прямо по Северной стороне отработают залпом несколько батарей «Градов»? А через Чонгар, набирая скорость снова, как в 1941 г. попрут танковые колоны западных «цивилизаторов»? Фантастика? А разве не фантастикой была книга «Эпоха мертворождённых» Глеба Боброва, читанная многими в 2008 году?

Кто приютит вас тогда, граждане севастопольцы? Где будете прятать своих детей?

Хотя, извините. Ошибся. Законопослушные, как всегда, сделают свой «правильный выбор»

А настоящие севастопольцы, те самые, легендарные, падут в боях. Потому, что им некуда будет бежать, чтоб не дай Бог, случайно не нарушить миграционное законодательство какой-нибудь Свердловской области , где им откажут в убежище мирные, законопослушные и сытые граждане великой страны.

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