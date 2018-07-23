«Эхо войны»: В Мариуполе во время полевых работ подорвался трактор

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Происшествие имело место 22 июля в микрорайоне Восточный в 12.00.

«В результате взрыва повреждена дисковую борона трактора. 44-летний тракторист в медицинской помощи не нуждался», — указано в сообщении.

От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям силы и средства не привлекались.

В начале июля в ЛНР обвинили ВСУ в минировании территории Донбасса. Как заявил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко , бойцы ВСУ прибыли к линии разграничения, чтобы уточнить районы минирования территории.

«В связи с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях военнослужащих вооруженных сил Украины в район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности третьего батальона 72-й бригады вооруженных сил Украины прибыла инженерно-саперная г По его словам, задачей украинских саперов является уточнение схемы, а также создание новых минных полей.

«Помимо гибели украинских силовиков, на минно-взрывных заграждениях гибнут и мирные жители. Поэтому в связи с работой украинских саперов, производящих минирование местности, в ближайшее время не исключены жертвы среди жителей близлежащих населенных пунктов», — указал Марочко.

О жертвах бесконтрольного минирования территорий уже заявляли ранее международные организации. Массовое и бесконтрольное, без составления карт минных полей, минирование территории в Донбассе приводит как гибели военных, так и гибели мирных жителей.