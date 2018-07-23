Захарченко: Создание новой церкви приведет к религиозной войне

Руководитель народной республики предупредил об опасных последствиях реализации инициативы президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной церкви.

«Сейчас киевская власть пытается создать новую поместную церковь и для этого просит разрешение Вселенского патриарха. Я крайне против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны», — заявил глава ДНР Александр Захарченко

Опрос, проведённый Центром Разумкова в конце июня, показал, что 31% респондентов поддерживает создание автокефальной поместной православной церкви, 20% — категорически против, 14% не определились с позицией по этому вопросу, а 35% всё равно. При этом 56,7% участников исследования считают недопустимым вмешательство государства в дела церковные, 17,1% признают возможность помощи властей самостоятельным усилиями православных церквей, 7% не видят ничего плохого, если политики будут регулировать духовную сферу.

«Я хочу попросить Константинопольского патриарха Варфоломея не допустить кровопролития и разжигания религиозных войн, не разрешать Украине и американским дипломатам вмешиваться в религиозные дела», — сказал Захарченко.