Захарченко: Создание новой церкви приведет к религиозной войне 

Руководитель народной республики предупредил об опасных последствиях реализации инициативы президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной церкви.
«Сейчас киевская власть пытается создать новую поместную церковь и для этого просит разрешение Вселенского патриарха. Я крайне против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны», — заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Опрос, проведённый Центром Разумкова в конце июня, показал, что 31% респондентов поддерживает создание автокефальной поместной православной церкви, 20% — категорически против, 14% не определились с позицией по этому вопросу, а 35% всё равно. При этом 56,7% участников исследования считают недопустимым вмешательство государства в дела церковные, 17,1% признают возможность помощи властей самостоятельным усилиями православных церквей, 7% не видят ничего плохого, если политики будут регулировать духовную сферу.
«Я хочу попросить Константинопольского патриарха Варфоломея не допустить кровопролития и разжигания религиозных войн, не разрешать Украине и американским дипломатам вмешиваться в религиозные дела», — сказал Захарченко.
Украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, не зависимой от Московского патриархата, начиная с 1991 года. В 2008 году Виктор Ющенко, занимавший тогда президентское кресло, пытался получить поддержку константинопольского патриарха Варфоломея, но вселенский патриарх не дал благословения на каноническое отделение Украинской православной церкви.