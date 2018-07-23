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Захарченко предрек Украине кровопролитную религиозную войну
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Захарченко предрек Украине кровопролитную религиозную войну 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Донецк, 23 июля. Предоставление автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) приведет к началу религиозной войны на Украине. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Глава ДНР напомнил, что украинский президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху с просьбой о создании поместной церкви на Украине.
«Я против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны», — сказал Захарченко.
Глава республики также добавил, что решение данного вопроса в пользу Киева может привести к кровопролитным столкновениям по всей Украине. При этом ответственным за очередной конфликт будет Порошенко.
Захарченко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой не допустить кровопролития и разжигания религиозной войны на Украине, а также призвал международное сообщество не вмешиваться в украинские религиозные дела.
Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви», передает URA.RU.
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