Захарченко предрек Украине кровопролитную религиозную войну

Глава ДНР напомнил, что украинский президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху с просьбой о создании поместной церкви на Украине.

«Я против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны», — сказал Захарченко.

Глава республики также добавил, что решение данного вопроса в пользу Киева может привести к кровопролитным столкновениям по всей Украине. При этом ответственным за очередной конфликт будет Порошенко.

Захарченко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой не допустить кровопролития и разжигания религиозной войны на Украине, а также призвал международное сообщество не вмешиваться в украинские религиозные дела.

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви», передает URA.RU.

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