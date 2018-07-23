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В Берлине состоится встреча политдиректоров «нормандской четверки»
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В Берлине состоится встреча политдиректоров «нормандской четверки» 

Российская Газета 55 минут назад
В Берлине в конце текущей недели должна состояться встреча в «нормандском формате» на уровне политдиректоров. Об этом сообщил 23 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
В ходе встречи планируется обсудить тематику референдума на Донбассе, а также продвижение Минских договоренностей.
Между тем, за минувшие стуки украинская армия шесть раз обстреляла районы ДНР. Об этом рассказал глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. По его словам, обстрелу подверглись северная окраина Донецка, Докучаевск, а также села Нововыбоево и Саханка. Всего было сделано 169 выстрелов из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и орудий бронемашин.
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