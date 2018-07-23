В Берлине состоится встреча политдиректоров «нормандской четверки»

В Берлине в конце текущей недели должна состояться встреча в «нормандском формате» на уровне политдиректоров. Об этом сообщил 23 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

В ходе встречи планируется обсудить тематику референдума на Донбассе, а также продвижение Минских договоренностей.