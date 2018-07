Депутат Европарламента возмутилась отловом турок на Украине

Об этом она написала в своем Twitter.

Хармс выразила солидарность с турецким журналистом Юнусом Ердогду, проживающим в Украине

«Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде», — написала Хармс, упомянув в твите аккаунты президента, премьера, главы МИД и вице-премьера Украины.

Don’t leave Yunus alone. Stop Turkish secret service kidnapping Turks abroad. Respect rule of law and #HumanRights in #Ukraine and everywhere. @IKlympush @PavloKlimkin @poroshenko https://t.co/Eal2ZCAkYc

— Rebecca Harms (@RebHarms) 22 июля 2018 г.

В субботу, 21 июля, Ердогду призвал на помощь после обнародования украинскими СМИ списка с фамилиями 10 человек, включая его.

«Я больше не чувствую здесь себя в безопасности. Я не спал последние пять дней из-за страха перед операцией турецкой разведки», — сказал Ердогду в интервью, пишет Turkish Minute.

Ердогду просит украинскую власть подтвердить или опровергнуть существование опубликованного списка.

Ранее украинское интернет-издание «Страна.ua» опубликовало «список обреченных на насильственный вывоз из Украины» который якобы состоит из 10 человек. Названы были только пять:

Хасан Хюсейин Кес (Hasan Hüseyin Kes) Умит Карагёзлю (Ümit Karagözlü) Гёкхан Демир (Gökhan Demir) Гёкхан Яхши (Gökhan Yahşi) Юнус Эрдогду (Yunus Erdoğdu)