Депутат Европарламента возмутилась отловом турок на Украине 

Об этом она написала в своем Twitter.
Хармс выразила солидарность с турецким журналистом Юнусом Ердогду, проживающим в Украине.
«Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде», — написала Хармс, упомянув в твите аккаунты президента, премьера, главы МИД и вице-премьера Украины.
Don’t leave Yunus alone. Stop Turkish secret service kidnapping Turks abroad. Respect rule of law and #HumanRights in #Ukraine and everywhere. @IKlympush @PavloKlimkin @poroshenko https://t.co/Eal2ZCAkYc
— Rebecca Harms (@RebHarms) 22 июля 2018 г.
В субботу, 21 июля, Ердогду призвал на помощь после обнародования украинскими СМИ списка с фамилиями 10 человек, включая его.
«Я больше не чувствую здесь себя в безопасности. Я не спал последние пять дней из-за страха перед операцией турецкой разведки», — сказал Ердогду в интервью, пишет Turkish Minute.
Ердогду просит украинскую власть подтвердить или опровергнуть существование опубликованного списка.
Ранее украинское интернет-издание «Страна.ua» опубликовало «список обреченных на насильственный вывоз из Украины» который якобы состоит из 10 человек. Названы были только пять:
Хасан Хюсейин Кес (Hasan Hüseyin Kes) Умит Карагёзлю (Ümit Karagözlü) Гёкхан Демир (Gökhan Demir) Гёкхан Яхши (Gökhan Yahşi) Юнус Эрдогду (Yunus Erdoğdu)
16 июля сообщалось, что сотрудники Национальной разведывательной организации Турции доставили из Азербайджана и Украины двух турецких граждан (Юсуфа Инана и Салиха Зеки Игита), имеющих отношение к течению обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).