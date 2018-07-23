Канадская компания готова поставлять Киеву снайперские винтовки

В интервью украинскому телеканалу UATV депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан сообщил, что одно из канадских предприятий готова к экспорту вооружений на коммерческой основе.

«Между Канадой Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия», — заявил политик.

По словам политика, первые партии вооружения поступят на Украину сразу после получения соответствующего разрешения от канадских властей. Он уверен, что никаких законодательных барьеров при решении этого вопроса не должно возникнуть, поэтому министр иностранных дел страны Христя Фриланд может подписать разрешение автоматически.

«Есть и другие производители, которые создают пулемёты, лёгкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским Вооружёнными силами», — сказал Безан.