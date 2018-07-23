Украина преследует Поклонскую за госизмену

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что на Украине её продолжают преследовать по ряду статей.
«Преследуют и ещё как! По целому букету статей, начиная от госизмены и заканчивая похищением людей. Сейчас идёт судебная стадия, принято решение о заочном осуждении», — цитирует Крыминформ Поклонскую.
Она также подчеркнула, что расследование её дела показало ряд противоречий действующего украинского законодательства.
«Например, норма, которая не позволила мне лично участвовать в процессе, давать свои пояснения, возражения, отводы. Это же прямое нарушение прав человека! И это противоречит всем международным документам в правозащитной сфере», — добавила она.
Депутат отметила, что думает над тем, чтобы обратиться в Конституционный суд Украины.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма, в число которых вошли Поклонская и глава Республики Сергей Аксёнов.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.