Украина преследует Поклонскую за госизмену

Поклонская рассказала о «букете» статей, по которым её преследуют на Украине

«Преследуют и ещё как! По целому букету статей, начиная от госизмены и заканчивая похищением людей. Сейчас идёт судебная стадия, принято решение о заочном осуждении», — цитирует Крыминформ Поклонскую.

Она также подчеркнула, что расследование её дела показало ряд противоречий действующего украинского законодательства.

«Например, норма, которая не позволила мне лично участвовать в процессе, давать свои пояснения, возражения, отводы. Это же прямое нарушение прав человека! И это противоречит всем международным документам в правозащитной сфере», — добавила она.

Депутат отметила, что думает над тем, чтобы обратиться в Конституционный суд Украины.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма , в число которых вошли Поклонская и глава Республики Сергей Аксёнов