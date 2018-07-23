Украина, нарисованная хвостом дона Педро, напоминает тонущий корабль (ТЕКСТ)

На Украине было сказано много слов о том, что это безобидная «патриотическая инициатива», что подкупленный Путиным мужчина сам провоцировал черниговскую общественность, что человека привязали скотчем к столбу якобы по его собственной воле. Дело, пожалуй, всё-таки не в этом: мало ли уголовщины ежедневно происходит в стране дона Педро — и не сосчитать. Но человек, при полнейшем равнодушии полиции бессудно привязанный к позорному столбу, — это зримый образ, который символизирует Украину XXI века. Как говорится, картина маслом.

Можно констатировать, что в украинском государстве Закон перестаёт работать, а, значит, начинает действовать закон джунглей — кто сильнее, тот и прав. Украина превращается в сборище преступных группировок, которые используют видимость государства для собственного пропитания. Государство становится карикатурой на само себя. Возможно, некоторые читатели помнят историю популярного художника Пьера Брассо, который в середине 60-х годов на Западе прославился своими дерзкими авангардистскими полотнами. Коллекционеры спешили приобрести талантливые картины, а критики отмечали дерзкую манеру письма молодого художника: «Пьер Брассо пишет мощными мазками, его кисть извивается на холсте с яростной утонченностью… Пьер — художник, выступающий с деликатностью балетного танцора…».

Какой же разразился скандал, когда выяснилось, что за псевдонимом «Пьер Брассо» таится обыкновенный шимпанзе — обезьяна из зоопарка, чья мазня была выставлена на вернисаже в качестве мистификации. Маститые знатоки не смогли отличить творения истинных художников от каракулей обезьяны. В последнее время меня посещают очень нехорошие мысли, что современная украинская государственность (несмотря на все её пышные атрибуты) творение не нормальных людей, а каких-то бабуинов.

Молдовы Государство — это, прежде всего, власть Закона. Два антиконституционных переворота — в 2004 и 2014 годах — нивелировали и без того весьма хлипкую легитимность юного государства. А его нарастающая экономическая несостоятельность прочно удерживает Украину на грани failed state. Например, 17 июля в ходе пресс-ланча в Харькове директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси Сату Кахконен сообщила очередные неутешительные данные: «Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%».

Итак, четверть населения государства живёт за чертой бедности. Могут ли они быть довольны своим нынешним положением? Нет. Может ли правительство в нынешних реалиях дать им возможность улучшить своё материальное положение? Нет. Хроническое недовольство населения принимает самые различные формы, но обоснованное раздражение людей режим пытается стандартно объяснить происками Москвы , оппозиции и вездесущих «сепаратистов».

Дело доходит до маккартистской «охоты на ведьм». Так, мэр Днепропетровска «а вешать мы будем потом» Борис Филатов анонсировал массовые увольнения «неблагонадёжных» преподавателей, о чем с гордостью поведал на своей странице в ФБ: «Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство…. Я не СБУ , не киберполиция и не штатный национал-патриот. Я просто знаю, что я должен делать. Ведь „подлинное искусство воина — это уметь ждать“».

Начнём с того, что «вешать будем потом» начинал своё восхождение к вершинам власти вовсе не храбрым воином, а юристом в обслуге одиозного банкира Игоря Коломойского. Табаки при Шерхане — тот ещё боец. Своим нынешним взлетом он обязан исключительно государственному перевороту и правит вверенным ему городом так, что в рейтингах благоустройства Днепр, мягко выражаясь, изрядно отстаёт от лидеров — Харькова или Винницы. Зато тщательно собирать доносы «вешатель» научился.

А вот человек, который является истиной гордостью Днепропетровска, легендарный футболист золотого состава футбольного клуба «Днепр», олимпийский чемпион 1988 года Владимир Лютый в ужасе от нынешней жизни по законам джунглей. «У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но я недолго продержу этот паспорт, потому что власть на Украине творит беспредел, — рассказал Владимир Лютый в интервью интернет-изданию „Футбол“. — Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 миллионов жителей. Сейчас — 26. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют».

Складывается ощущение, что украинская государственность нарисована даже не обезьяной, а хвостом взбесившегося осла. Иначе как можно объяснить присутствие во власти персонажей, вроде Бориса Филатова или иного «вешателя», мэра города Сколе (Львовская область) Владимира Москаля, который тоже вознамерился карать сограждан по собственному разумению. Предлагал установить в городе виселицу для коррупционеров, обещал бить палками по ягодицам так, «что кровь будет стекать слезами по заднице», и даже собирался самолично выдать необходимые на установку виселицы 30 тысяч гривен. И что же: грозный львовский «патриот» сам был изловлен с поличным при получении взятки.

Из лиц и деяний подобных самодуров (а их во власти тысячи) и складывается нелицеприятный портрет постмайданной государственности. При этом политологи на полном серьезе говорят о «демократических переменах», а экономисты рассуждают о «возможности прорыва» в стране, которая почти за тридцать лет своего существования не смогла выйти на уровень экономического развития 1990 года… Ну, чем не абсурдная картина хвостом дикой обезьяны, которую кто-то провозгласил художником?