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В ДНР опасаются провокаций ВСУ на южном направлении в Донбассе
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В ДНР опасаются провокаций ВСУ на южном направлении в Донбассе 

РИА Новости 42 минуты назад
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов не исключает увеличения провокационных обстрелов со стороны украинских силовиков на южном направлении в Донбассе для дискредитации ДНР.
"В районе населенного пункта Бердянское (под контролем Киеваю — Прим. ред.) отмечена работа представителей ООН. По нашим данным, сотрудники ООН проводят мероприятия по оценке текущей обстановки для оценки возможности размещения миротворческой миссии на Донбассе", — заявил Безсонов в четверг журналистам.
В связи с этим он не исключил провокаций со стороны украинских силовиков на этом направлении.
"С целью дискредитации наших подразделений перед мировым сообществом, не исключаем активизацию провокационных обстрелов со стороны ВСУ на южном направлении", — добавил Безсонов.
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