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Здания в центре Одессы осквернили антисемитскими надписями
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Здания в центре Одессы осквернили антисемитскими надписями 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали появления надписей антисемитского характера на зданиях в Приморском районе Одессы.
Национальная полиция не исключает, что произошедшее будет квалифицировано как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Это не первое подобное происшествие в Одессе. В конце декабря 2017 года вандалы осквернили бывшее здание синагоги, где сейчас расположен областной архив, которое планируется передать еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос». Злоумышленники написали на стене «Прочь жидов, Украина для украинцев!», а на входе в Музей Холокоста на Большой Арнаутской — «Первый тост — за Холокост!». В лозунгах присутствует символ, используемый спецподразделением МВД Украины «Азов» и партией «Национальный корпус», — «волчий крюк».
В январе власти Израиля опубликовали отчёт, в котором Украина назвала лидером среди постсоветских государств по количеству заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм в отношении кладбищ, мемориалов жертв Холокоста и общинных зданий. Более того, Тель-Авив заявляет об увеличении количества таких происшествий в два раза.
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