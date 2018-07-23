Небоженко: Украина снова ждёт своего героя

Ющенко, Кличко, Савченко, Усик.

Украина постоянно ищет для себя нового Героя или вождя, кем можно было бы гордится и который повел их в светлое будущее. Героя, который взял бы на себя все трудности и риски движения вперед. Украинцы не понимают, что, прежде всего, надо научиться ценить и уважать самих себя и друг друга. И доверять самим себе больше, чем словам очередного скороспелого политического Лидера или одноразового Героя.

Вот на этой наивной вере в волшебство и всесилие Вождя, Лидера или Героя и ловят украинцев уже 20 лет все политики-демагоги. Эту работу по «расколдованию украинского мира», отказу от иллюзий и пустых ожиданий должен был выполнить Майдан-2014 как Революция самоуважения, справедливости и достоинства. Но смысл Майдана и память о нём быстро уничтожили и «загадили» шустрые «политические потребители», которые быстро конвертировали «подъём украинского народа» 2014 года во власть, деньги и популизм. Теперь всё надо начинать сначала.

А в условиях упорного ожидания украинского общества очередного Героя или Вождя новый президент может оказаться всего лишь очередным массовым разочарованием украинцев, которые не понимают, что их судьба должна быть не в руках нового политического авантюриста или «волшебника слова», а в их собственных руках…