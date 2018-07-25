Украина построит два КПП на границе с Крымом

Украина выделила средства на строительство двух КПП на границе с Крымом

Кабмин Украины решил выделить 105,98 миллиона гривен (около 4 миллионов долларов) для строительства двух автомобильных временных контрольных пунктов пропуска на границе с Крымом , сообщает пресс-служба правительства.

"Кабмин Украины выделил 105,98 миллиона гривен для строительства двух временных контрольных пунктов въезда\выезда на территорию Украины — "Каланчак" и "Чонгар" — на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной республики Крым", — говорится в сообщении на сайте кабмина в среду.

Сообщается, что данные средства выделяются министерству инфраструктуры, а развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.

"Выделить министерству инфраструктуры 105,98 миллиона гривен министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", — приводит пресс-служба решение кабмина.

Перечень расходов на проведение всех работ нужно согласовать в двухнедельный срок, а подать отчет об использовании средств — не позднее 25 декабря текущего года.

Зачем нужны новые пункты пропуска на границе с Крымом, пресс-служба не поясняет.

На сайте украинской пограничной службы указано, что на границе с Крымом Украина имеет семь пунктов пропуска, в том числе автомобильные в Чонгаре и Каланчаке.