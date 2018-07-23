Немецкие архитекторы построят в Киеве музей Майдана

Вблизи площади независимости в Киеве, на которой в 2014 году произошли массовые беспорядки, результатом которых стал государственный переворот на Украине , немецкие архитекторы создадут музей «революции достоинства», пишет Der Tagesspiegel.

Победителем в международном конкурсе на лучший архитектурный проект стали берлинские архитекторы Ян Кляйхюз и Йоханнес Кресснер, передает ИноТВ.

Кляйхюз сказал, что их заинтересовал этот проект, так как здание музея является «высшим пилотажем в архитектуре». При этом немецкие архитекторы сомневались, так как не были уверены, что знают достаточно о событиях в Киеве в 2014 году. По его словам, проект вдохновлен спонтанно созданными памятниками на «Аллее Небесной Сотни».

«Разумеется, музей должен быть обращен не только назад, быть понят не только как место памяти. Он также должен указывать в будущее», — сказал Кляйхюз.

Генеральный директор будущего музея уже назначен. Им станет Игорь Пошивайло, который отметил, что проект имеет «неоклассический» стиль.

Собрание музея охватывает более 2,5 тыс. экспонатов, которые расскажут об «истории основания суверенного украинского национального государства». «Артефактами революции» стали части баррикад, оснащение демонстрантов, куклы в телогрейках и с противогазами, катапульты, граффити, аудио и видеозаписи, а также новогодняя елка весом в 40 тонн.

Как отметил Пошивайло, экспозиция будет «актуальной и через 10 или 20 лет».

Напомним, политический кризис на Украине начался после того, как президент страны Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС , служившее препятствием для участия Украины в экономических интеграционных процессах с участием России . Сразу после этого на Майдане начали собираться толпы недовольных. Противостояние протестующих с милицией становилось все более ожесточенным, в итоге в ходе столкновений погибли более 100 человек.

22 февраля 2014 года, сразу после подписания соглашения между президентом Януковичем и оппозицией, на Украине произошел государственный переворот.