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Украина сгущает тучи над Азовским морем
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Украина сгущает тучи над Азовским морем 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
Украина хочет подвести российские порты под санкции. По словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Киев уже ведет об этом переговоры с США и Европой. Причина в том, что Россия якобы заблокировала Азовское море, объяснил министр.
В конце марта погранслужба Украины задержала российское судно «Норд» из Крыма и десять членов его экипажа. Приговор по обвинению в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины грозит капитану судна сроком заключения до пяти лет, а рядовым морякам — денежными штрафами. Дело «Норда» тянется до сих пор, и восемь человек экипажа удерживаются на территории Украины. Встал вопрос, как на это отвечать, говорит профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский:
Максим Братерский профессор НИУ ВШЭ «Поскольку дипломатическим путем этот казус разрешить не удалось, в Кремле и парламенте стали обсуждаться способы, что делать. Предлагали всякие радикальные вещи, не буду их перечислять, но было принято решение ничего радикального не делать, но усилить активность кораблей ФСБ и тем самым посылать сигнал Киеву о том, что вести себя подобным образом в отношении российского судоходства не стоит. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем. Судя по всему, российские шаги оказались достаточно болезненными».
Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю 12 мая сообщило, что задержало в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов, предположительно граждан Украины. Кроме того, российские катера ФСБ начали последовательно проверять украинские суда.
Конфликты по поводу Керченского пролива между Россией и Украиной случались еще тогда, когда в остальном особых проблем не было. В конце 2003 года возник настоящий кризис: тогда в основе спора было стремление Киева взимать плату за проход по судоходному каналу между Крымом и косой Тузла, который Украина считала своими территориальными водами. В результате перед новым, 2004 годом был заключен Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, и конфликт утих.
Камиль Бекяшев профессор Института государства и права РАН, специалист по международному морскому праву «В этом договоре сказано, что это море является морем двух государств и они должны эксплуатировать его на равноправной основе. Другие страны, а также международные организации, например ЕС, не должны вмешиваться в эту ситуацию. Что касается санкций, они могут быть применены только с согласия Совета Безопасности ООН. Это, например, запрет входа в порт, запрет выгрузки».
Трудно себе представить, что из-за украинских инициатив судну, например, из Новороссийска запретят заходить во французский Марсель и разгружаться — не будут третьи страны идти на столь серьезное обострение из-за очередных проблем в российско-украинских отношениях. Поэтому угрозы украинского министра инфраструктуры вряд ли стоит воспринимать всерьез. Однако факт есть факт: никакой демаркации территориальных вод в обозримом будущем, пока Россия считает Керченский пролив своим, а Украина — своим, ждать не приходится, и истории, подобные задержанию «Норда» или украинских рыбаков, когда из-за геополитики страдают простые работяги, могут случиться вновь.
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