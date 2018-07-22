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В УПЦ МП заявили, что власти мешают верующим и духовенству попасть на крестный ход в Киеве
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В УПЦ МП заявили, что власти мешают верующим и духовенству попасть на крестный ход в Киеве 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Местные власти и спецслужбы Украины пытаются помешать верующим и духовенству попасть 27 июля в Киев на крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), запретив перевозчикам в этот день маршруты в Киев. Об этом в воскресенье сообщил исполняющий обязанности Народичского благочиния Овручской епархии протоиерей Олег Доминский.
"Когда мы начали договариваться с перевозчиками, нам стали намекать, что сверху специальные службы провели работу и запретили [осуществлять перевозки].
Мы решили обратиться к частным микроавтобусам, начали обзванивать, частные микроавтобусы спрашивают сразу, на какое число. 27 июля на Киев — все разговор закончен: «Мы везти на 27 число на Владимирскую горку никого не собираемся, мы проблем ни с кем не хотим иметь, нас предупредили, что будут отбирать лицензию», — сказал он в эфире телеканала «112. Украина».
Доминский отметил, что такая ситуация наблюдается во многих регионах Украины — в Ровно, Херсоне, Черкассах, Сумах. Кроме того, он добавил, что украинские власти искусственно пытаются создать впечатление, что прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата становится больше. «Сегодня нам делают разные преграды для того, чтобы мы на юбилей 1030-летия крещения Руси как верующие Украинской православной церкви не попали, чтобы сделать вот это сравнение, что церковь Московского патриархата уменьшилась численно, а церковь Киевского патриархата благодаря власти увеличилась», — подчеркнул он.
В настоящее время в стране действует Украинская православная церковь — единственная каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата.
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