В крестном ходе УПЦ МП в Киеве примут участие представители поместных церквей всего мира

КИЕВ, 24 июля. / ТАСС /. Представители поместных православных церквей со всего мира 27 июля примут в Киеве участие в крестном ходе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю 1030-летия Крещения Руси. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник заявил глава информационного отдела УПЦ МП епископ Климент.

"Крестный ход возглавит предстоятель Украинский православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Также в Крестном ходе будут, кроме епископов из Украины, принимать участие представители практически всех поместных церквей мирового православия", — заверил он. Кроме того, ожидается, что среди участников торжеств будут послы православных стран.

Представитель УПЦ МП уточнил, что Крестный ход начнется в пятницу в 13:00 на Владимирской горке в Киеве. «Перед этим будет совершен молебен князю Владимиру в благодарность Богу за то, что 1030 лет наша страна освящена светом Христовой веры. Далее верующие вместе со святынями, которые будут привезены из разных уголков Украины, пройдут улицами города, благословляя нашу столицу, нашу страну и ее народ молитвой о вере и благословении», — рассказал епископ. Закончится Крестный ход в Киево-Печерской лавре торжественным всенощным бдением, а на следующий день в 09:00 в Киеве-Печерской лавре на площади перед Успенским собором будет совершена торжественная божественная литургия.

"Мы надеемся, что на Крестном ходе будут верующие со всей Украины. В прошлом году было около 100 тыс. паломников, гостей нашей столицы, киевлян. Будем думать, что и в этом году их будет не меньше", — отметил епископ Климент.

Препятствия для паломников

Епископ Климент подтвердил поступившую ранее из регионов Украины информацию о том, что местные власти и спецслужбы препятствуют поездкам верующих на крестный ход, организованный УПЦ МП — единственной канонической православной церковью в стране.

"Сейчас во всех регионах блокируется транспорт, которым верующие могли бы добраться до Киева, чтобы принять участие в молебне. Блокирование происходит по указанию местных чиновников или определенных служб, которые отвечают за правопорядок", — рассказал представитель церкви. По его словам, столичная полиция приняла заявку УПЦ МП на проведение крестного хода, согласовала мероприятие и заверила, что оно будет обеспечено всеми необходимыми мерами безопасности. При этом на местах, как подчеркнул епископ Климент, полицейские никак не реагируют на факты препятствования выезду паломников в Киев.

Ранее в четверг Русская православная церковь Московского патриархата выразила надежду, что празднование дня Крещения Руси в Киеве 27 июля не будет омрачено действиями украинских радикалов. «Мы надеемся, что в этом году все пройдет без особых проблем, хотя была уже информация в СМИ о том, что некоторые политические силы пытаются ограничить присутствие паломников на крестном ходе. Надеюсь, здравый смысл восторжествует», — заявил журналистам председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда

В настоящее время на Украине наряду с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата действуют две непризнанные мировым православием структуры — «Украинская автокефальная православная церковь» и «Киевский патриархат». Эти организации проводят свои мероприятия, также приуроченные к 1030-летию Крещения Руси, соответственно 24 и 28 июля.