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СМИ: верующих не пускают в Киев на крестный ход
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СМИ: верующих не пускают в Киев на крестный ход 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
Власти городов Ровно, Херсона, Одессы и ряда других городов не пускают верующих на торжества, которые пройдут в Киеве 27 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси. Как этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, перевозчикам запретили ездить в Киев 27 июля, пригрозив им лишением лицензии.
Отмечается, что таким образом власти Незалежной искусственно пытаются создать впечатление, что прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата становится больше.
Сейчас на Украине действует одна каноническая православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Киев же пытается создать свою — единую украинскую церковь.
В 2016 году министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков запретил крестный ход по улицам Киева. Однако торжества все равно прошли и в них приняли участие более 30 тысяч верующих.
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