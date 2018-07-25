СМИ: верующих не пускают в Киев на крестный ход

Власти городов Ровно Херсона , Одессы и ряда других городов не пускают верующих на торжества, которые пройдут в Киеве 27 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси. Как этом сообщает телеканал «112 Украина » со ссылкой на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, перевозчикам запретили ездить в Киев 27 июля, пригрозив им лишением лицензии.

Отмечается, что таким образом власти Незалежной искусственно пытаются создать впечатление, что прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата становится больше.

Сейчас на Украине действует одна каноническая православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Киев же пытается создать свою — единую украинскую церковь.