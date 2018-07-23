В Донбассе отремонтировали поврежденную при обстрелах ЛЭП

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости . Ремонтные бригады восстановили пострадавшую от обстрелов линию электропередачи «Центральная-Фенольная», которая обеспечивает электричеством поселки Новгородское, Заря, Новоеленовка, Степановка по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК Донецкие электросети.

Высоковольтная линия «Центральная-Фенольная» расположена у линии соприкосновения в Донбассе и неоднократно подвергалась обстрелам, из-за чего была нарушена целостность опор и проводов. Без электричества могли остаться более 8 тысяч жителей поселков Новгородское, Заря, Новоеленовка, Степановка, фенольный завод и ряд подстанций Донецкой железной дороги. По данным пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС), Донецкая обладминистрация и энергохолдинг еще 9 июля просили у военных обеспечить режим тишины для восстановления энергоснабжения поселков. Стороны договорились прекращать огонь с 14 по 31 июля 2018 года с 12.00. до 16.00 (совпадает с мск).

"При первой же возможности наши сотрудники сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение жителей Новгородского, Зари, Новоеленовки, Степановки, и фенольного завода… Ситуация остается непредсказуемой, но энергетики продолжают работать в крайне опасных условиях, чтобы обеспечить электроснабжение жителей региона", — цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Донецкие электросети Алексея Дегтярева