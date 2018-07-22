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На Украине назвали Крымский мост бесполезным и опасным
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На Украине назвали Крымский мост бесполезным и опасным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост Украине не нужен, заявил бывший вице-премьер Автономной Республики Крым (название региона в составе Украины) Андрей Сенченко.
Как утверждает Сенченко, «есть история этого вопроса, выводы специалистов, как украинских так и российских», согласно которым при строительстве моста якобы «нарушено все», пишет «Обозреватель».
Сенченко назвал мост «объектом очень большой техногенной опасности» для Азовского моря, судоходства и людей, которые пользуются мостом.
Сенченко верит, что Украина сможет установить контроль над Крымом. По его словам, тогда перед Киевом встанет «проблема» моста, так как «Украине он не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а его снос будет стоить еще больше».
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