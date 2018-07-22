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Крымский мост очень опасен: на Украине придумали новую проблему
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Крымский мост очень опасен: на Украине придумали новую проблему 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Техногенная опасность сооружения угрожает людям. Но что делать в этой ситуации, украинские власти не знают.
Власти Украины намерены в ближайшее время провести экспертизу Крымского моста, чтобы найти подтверждение возможности экологической катастрофе. Как рассказал в интервью ObozTV экс-вице-премьер полуострова, а ныне депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, в случае выявления какой-либо опасности, Украина обратится к странам Черноморского бассейна.
Парламентарий назвал мост не до конца построенным, но введенным в эксплуатацию сооружением и считает, что проблемы возникнут еще до полной проектной нагрузки. Сенченко утверждает, что, согласно выводам специалистов, при строительстве Крымского моста было «нарушено все». «Поэтому для меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют это сооружение», — заявил Сенченко.
При этом, подчеркнул он, в случае возвращения Крыма в состав Украины, проблему с техногенной опасностью надо будет как-то решать. «Украине он не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а ее снос будет стоить еще больше», — отметил Сенченко.
Депутат также положительно оценил эффект от ужесточения санкций в отношении лиц, причастных к строительству Крымского моста. Западным партнерам Украины, считает он, тоже не нравится вся эта ситуация. негативных последствий. В этой связи, полагает Сенченко, Украине следует занимать более последовательную позицию. «Если мы требуем от наших друзей или гарантов нашей безопасности усиления санкций, то очень важно, чтобы мы были искренними и на 100% использовали наши возможности», — подчеркнул он.
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