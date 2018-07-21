В ЛНР заявили об активизации силовиков в районе Светлодарской дуги

ЛУГАНСК , 21 июл — РИА Новости . Украинские силовики активизировали разведку в районе Светлодарской дуги в Донбассе, заявил в субботу на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Украинские силовики активизировали разведывательную деятельность в районе Светлодарской дуги (у линии соприкосновения — ред.)", — рассказал Осадчий.

Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Мара-2» разведподразделениями 72 бригады ВС Украины в районе населенного пункта Светлодарск . По данным ведомства, украинские силовики пытаются выявить новые объекты для огневого поражения.

"Вместе с тем, в зону ответственности 14 бригады ВСУ в район населенного пункта Золотое-4 прибыло подразделение численностью до 30 военнослужащих из состава 54 отдельного разведывательного батальона", — сказал Осадчий.

По его словам, подразделение специально подготовлено для совершения провокаций вблизи линии соприкосновения. В связи с поступлением данной информации, Народная милиция не исключает обострения обстановки на Попаснянском направлении.