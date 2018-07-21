Ещё
В ЛНР заявили об активизации силовиков в районе Светлодарской дуги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили об активизации силовиков в районе Светлодарской дуги 

РИА Новости 21 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики активизировали разведку в районе Светлодарской дуги в Донбассе, заявил в субботу на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Украинские силовики активизировали разведывательную деятельность в районе Светлодарской дуги (у линии соприкосновения — ред.)", — рассказал Осадчий.
Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Мара-2» разведподразделениями 72 бригады ВС Украины в районе населенного пункта Светлодарск. По данным ведомства, украинские силовики пытаются выявить новые объекты для огневого поражения.
"Вместе с тем, в зону ответственности 14 бригады ВСУ в район населенного пункта Золотое-4 прибыло подразделение численностью до 30 военнослужащих из состава 54 отдельного разведывательного батальона", — сказал Осадчий.
По его словам, подразделение специально подготовлено для совершения провокаций вблизи линии соприкосновения. В связи с поступлением данной информации, Народная милиция не исключает обострения обстановки на Попаснянском направлении.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене341
Греция меняет тон в отношении России183
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер17
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта84
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение