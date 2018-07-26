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ВСУ три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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ВСУ три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило три раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 10 мин, также вели огонь из гранатометов и зенитных установок. В результате обстрелов в подконтрольной республике Горловке повреждено три дома и здание насосной станции.
"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 34 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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