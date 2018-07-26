ВСУ три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 26 июл — РИА Новости . Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило три раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 10 мин, также вели огонь из гранатометов и зенитных установок. В результате обстрелов в подконтрольной республике Горловке повреждено три дома и здание насосной станции.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 34 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.