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ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 26 минут назад
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 11 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 66 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 78 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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