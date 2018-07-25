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ВСУ более 130 раз нарушили «хлебное» перемирие, заявили в ДНР
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ВСУ более 130 раз нарушили «хлебное» перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Украина.ру
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 130 раз нарушили режим прекращения огня за время действия в Донбассе «хлебного» перемирия, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
С 1 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе «хлебное» перемирие.
"С момента вступления в силу «хлебного» перемирия зафиксировано 134 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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