ВСУ более 130 раз нарушили «хлебное» перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 25 июл — РИА Новости . Украинские силовики более 130 раз нарушили режим прекращения огня за время действия в Донбассе «хлебного» перемирия, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

С 1 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе «хлебное» перемирие.

"С момента вступления в силу «хлебного» перемирия зафиксировано 134 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", — сказал представитель ДНР в СЦКК.