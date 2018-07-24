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Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ — семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 23 мины, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольном ДНР Докучаевске ранена женщина, в селе Коминтерново повреждены пять домов и гараж.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 78 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 169 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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