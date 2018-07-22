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Киев создал снайперскую группу для отстрела неугодных
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Киев создал снайперскую группу для отстрела неугодных 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: EPA
Для борьбы с нацбатальонами создана снайперская группа. О таких действия украинских силовиков заявил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Ранее в ДНР сообщали об усилении противостояния между сторонами в связи с решением вывести нацбатальоны из Донбасса.
Безсонов подтвердил, что командующий операцией объединенных сил Сергей Наев начал снайперскую борьбу на линии соприкосновения. В снайперской группе — 30 человек, это сотрудники СБУ и полка специального назначения.
Безсонов заявил, что приходится ожидать отстрела неугодных лидеров националистических батальонов параллельно с обвинением в усилении снайперской активности со стороны силовиков, передает РИА Новости.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, в ходе конфликта пострадали более 10 тысяч человек. Ситуацию пытаются урегулировать, однако перестрелки продолжаются.
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