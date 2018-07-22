Киев создал снайперскую группу для отстрела неугодных

Для борьбы с нацбатальонами создана снайперская группа. О таких действия украинских силовиков заявил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР сообщали об усилении противостояния между сторонами в связи с решением вывести нацбатальоны из Донбасса.

Безсонов подтвердил, что командующий операцией объединенных сил Сергей Наев начал снайперскую борьбу на линии соприкосновения. В снайперской группе — 30 человек, это сотрудники СБУ и полка специального назначения.

Безсонов заявил, что приходится ожидать отстрела неугодных лидеров националистических батальонов параллельно с обвинением в усилении снайперской активности со стороны силовиков, передает РИА Новости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, в ходе конфликта пострадали более 10 тысяч человек. Ситуацию пытаются урегулировать, однако перестрелки продолжаются.