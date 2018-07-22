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Украине угрожает суррогатное материнство
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Украине угрожает суррогатное материнство 

News.ru 2 часа назад
Украинские депутаты планируют внести ряд изменений в закон о суррогатном материнстве и ограничить данный процесс. Это связано с опасениями, что таким образом страна теряет свой генетический фонд.
Законопроект по этой теме уже внесён на рассмотрение в Верховную раду депутатами от партий «Народный фронт», «Самопомощи» и Блока Петра Порошенко. Они считают, что тема суррогатного материнства имеет бреши, так как всё больше жительниц Украины рожают детей не для себя, а для продажи иностранцам. По мнению депутатов, данный процесс напоминает торговлю органами.
За последние годы Украина вошла в список лидеров по количеству суррогатных сделок. В течение года украинки рожают иностранцам около тысячи детей.
На данный момент документ изучают в украинском Минздраве, передаёт Nation News.
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