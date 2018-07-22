ВСУ создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами, заявили в ДНР

Ранее командование ДНР сообщало об усилении противостояния между украинскими силовиками и нацбатальонами в связи с решением командования вывести последних из Донбасса.

"На фоне усиления противостояния между ВСУ и националистическими подразделениями, отказывающимися в добровольном порядке покидать зону боевых действий, командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым инициирован процесс активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения", — сказал Безсононов.

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что в июле силовиками сформирована снайперская группа численностью около 30 человек. В нее вошли сотрудники службы безопасности Украины и полка специального назначения ВСУ.

"После осуществления закупки вооружения и оборудования, в ближайшее время следует ожидать отстрел силовиками неугодных лидеров националистических батальонов с обвинением нас в усилении снайперской активности", — добавил Безсонов.