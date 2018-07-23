Военный политолог: гражданская война на Украине грозит принять новую форму

Украинское командование создало снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов

Ранее командование ДНР сообщало об усилении противостояния между украинскими силовиками и нацбатальонами в связи с решением командования вывести последних из Донбасса.

"На фоне усиления противостояния между ВСУ и националистическими подразделениями, отказывающимися в добровольном порядке покидать зону боевых действий, командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым инициирован процесс активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения", — сказал Безсонов.

Ссылаясь на информацию разведки, он отметил, что в июле силовики сформировали снайперскую группу численностью около 30 человек. В нее вошли сотрудники Службы безопасности Украины и полка специального назначения.

"После осуществления закупки вооружения и оборудования в ближайшее время следует ожидать отстрел силовиками неугодных лидеров националистических батальонов с обвинением нас в усилении снайперской активности", — добавил Безсонов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какова главная причина противостояния ВСУ и нацбатальонов.

"Складывается такое впечатление, что не только сформированы две армии на Украине , но и, наверное, существует две Украины. Есть Украина — «бандеровская», а есть Украина, скажем так, более или менее умеренная, которая не принимает всех этих националистических лозунгов. И вот сейчас разница в идеологии показала разницу двух структур (украинской армии и нацбатальонов — ред.). Кроме того, если говорить о степени государственности, то вооруженные силы, конечно, гораздо более государственные, а национальные батальоны я бы назвал полугосударственными, и вообще у них низкая степень отстаивания государственных интересов, они в большей степени отстаивают именно идеологические, националистические интересы", — сказал Александр Перенджиев.

Он не исключил, что вскоре конфликт на юго-востоке Украины может перерасти в новую форму.

"В последнее время в украинской армии и реформы начали проводиться не управленческие, направленные против ополченцев, а направленные именно против нацбатальонов. А это говорит о том, что противостояние, скорее всего, будет только обостряться. И в конечном итоге гражданская война может перейти из того вида, в котором сейчас существует, то есть между народными республиками и остальной Украиной, в войну между двумя Украинами", — заключил военный политолог.

С начала июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

До этого в конце 2017-го было «новогоднее перемирие», а после него — «весеннее», которое действовало с 5 марта. Несмотря на снижение количества обстрелов, полностью прекратить огонь снова не удалось.

С 30 марта было объявлено «пасхальное перемирие». Но и эта попытка не увенчалась успехом.

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