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Украина создала снайперскую спецгруппу в Донбассе
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Украина создала снайперскую спецгруппу в Донбассе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Власти Киева сформировали специальную снайперскую группу, которая будет действовать на территории Донбасса.
В ее состав вошли порядка 30 человек, которые ранее проходили службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безсонова.
"Командующим операции объединенных сил (ООС) Сергеем Наевым инициирован процесс активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения. Согласно закрытому приказу, в июле текущего года сформирована объединенная снайперская группа численностью около 30 человек. В состав вошли военнослужащие Центра специальных операций «А» СБУ, а также снайперы третьего отдельного полка специального назначения и 17 бригады ВСУ", — цитирует информагентство представителя ДНР.
Новое подразделение, по словам Безсонова, подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС и дислоцируется в Краматорске.
Группа будет использовать американские снайперские винтовки Remington и Barrett, навигационные планшеты Army SOS, снайперские дальномеры типа Vetronix, а также портативные метеостанции Kestral 4500 NV. Украинских снайперов оденут в комплекты полевой формы образца mabuta mk2. На вооружение и экипировку уже выделены необходимые бюджетные средства.
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