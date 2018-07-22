Украина создала снайперскую спецгруппу в Донбассе

Власти Киева сформировали специальную снайперскую группу, которая будет действовать на территории Донбасса.

"Командующим операции объединенных сил (ООС) Сергеем Наевым инициирован процесс активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения. Согласно закрытому приказу, в июле текущего года сформирована объединенная снайперская группа численностью около 30 человек. В состав вошли военнослужащие Центра специальных операций «А» СБУ, а также снайперы третьего отдельного полка специального назначения и 17 бригады ВСУ", — цитирует информагентство представителя ДНР.

Новое подразделение, по словам Безсонова, подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС и дислоцируется в Краматорске

Группа будет использовать американские снайперские винтовки Remington и Barrett, навигационные планшеты Army SOS, снайперские дальномеры типа Vetronix, а также портативные метеостанции Kestral 4500 NV. Украинских снайперов оденут в комплекты полевой формы образца mabuta mk2. На вооружение и экипировку уже выделены необходимые бюджетные средства.