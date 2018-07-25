«Правый сектор» выступил против командования операции в Донбассе

«Добровольцы оставят зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны территории, которые оккупированы Россией . В том числе и Крым », — заявил Стемпицкий.

Так он прокомментировал слова командующего Операции объединенных сил Сергея Наева , который ранее заявлял, что формирования вроде ДУК не могут пребывать в зоне боевых действий без смены их статуса.

В свою очередь командир одной из рот ДУК Дмитрий Коцюбайло заявил, что добровольцы ДУК всегда согласовывают свои действия с ВСУ.

«Мы всегда готовы усилить любую бригаду и любой участок фронта, где мы нужны», — рассказал он.

В свою очередь в штабе ООС заявили, что на службу в ВСУ перешло более тридцати националистов, ранее воевавших в ДУК.

Наряду с ДУК в зоне конфликта в Донбассе действует и «Украинская добровольческая армия», чьи члены ранее состояли в ДУК, но ушли оттуда после того, как запрещенный в РФ «Правый сектор» покинул его лидер Дмитрий Ярош

При этом националистические формирования ранее обвиняли в контрабанде оружия.

Ранее в интервью медиаэксперту и блогеру Анатолию Шарию внедренный в запрещенный в РФ «ПС» россиянин Алексей Филиппов рассказал, что ДУК ПС в 2015 году по приказу Стемпицкого в 2015 году были убиты трое военнослужащих 93-й бригады ВСУ: Александр Цесарь («Шип»), Степан Загребельный («Колобок») и Олег Угринович («Змей»).

Причина убийства — бойцы ВСУ заметили, что члены 7-го батальона «ПС» воруют оружие у ВСУ и отвозят его своим подразделениям в тыл и попытались исправить ситуацию.