«Правый сектор» выступил против командования операции в Донбассе 

Об этом заявил командир ДУК Андрей Стемпицкий в интервью украинским СМИ, передает Lenta.ru.
«Добровольцы оставят зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны территории, которые оккупированы Россией. В том числе и Крым», — заявил Стемпицкий.
Так он прокомментировал слова командующего Операции объединенных сил Сергея Наева, который ранее заявлял, что формирования вроде ДУК не могут пребывать в зоне боевых действий без смены их статуса.
В свою очередь командир одной из рот ДУК Дмитрий Коцюбайло заявил, что добровольцы ДУК всегда согласовывают свои действия с ВСУ.
«Мы всегда готовы усилить любую бригаду и любой участок фронта, где мы нужны», — рассказал он.
В свою очередь в штабе ООС заявили, что на службу в ВСУ перешло более тридцати националистов, ранее воевавших в ДУК.
Наряду с ДУК в зоне конфликта в Донбассе действует и «Украинская добровольческая армия», чьи члены ранее состояли в ДУК, но ушли оттуда после того, как запрещенный в РФ «Правый сектор» покинул его лидер Дмитрий Ярош.
При этом националистические формирования ранее обвиняли в контрабанде оружия.
Ранее в интервью медиаэксперту и блогеру Анатолию Шарию внедренный в запрещенный в РФ «ПС» россиянин Алексей Филиппов рассказал, что ДУК ПС в 2015 году по приказу Стемпицкого в 2015 году были убиты трое военнослужащих 93-й бригады ВСУ: Александр Цесарь («Шип»), Степан Загребельный («Колобок») и Олег Угринович («Змей»).
Причина убийства — бойцы ВСУ заметили, что члены 7-го батальона «ПС» воруют оружие у ВСУ и отвозят его своим подразделениям в тыл и попытались исправить ситуацию.