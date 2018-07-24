Командующий силовой операцией в Донбассе обсудил с Ярошем отвод радикалов

Наев подтвердил свою позицию, что на линии соприкосновения не могут находиться люди, которые делают это ради собственного пиара, или не имеющие права иметь оружие, а также не состоящие в подразделениях ООС. Наев отметил, что в законах Украины не урегулирован вопрос участия националистов из «Украинской добровольческой армии» в боевых действиях ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООС.

«Им было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны», — отмечает пресс-служба ООС.

Кроме того, Наев предложил им проходить службу в других ведомствах в рамках ООС, в том числе на условиях краткосрочного контракта.

Наев и Ярош обсудили также возможное участие членов нацбатальонов в подготовке сил для охраны госграницы и подразделений территориальной обороны.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показано разоружение боевиков «Правого сектора», которое, однако, вызвало много вопросов у пользователей Сети.

Между тем, разведка ДНР сообщала, что вывод руководством объединенных сил Украины националистических батальонов из Донбасса приводит к вооруженным столкновениям между украинскими силовиками и добровольческими батальонами.