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Командующий силовой операцией в Донбассе обсудил с Ярошем отвод радикалов
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Командующий силовой операцией в Донбассе обсудил с Ярошем отвод радикалов 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Командующий «операцией объединенных сил» (ООС) в Донбассе Сергей Наев провел встречу с экс-лидером нацбатальона «Правый сектор», депутатом Верховной рады Дмитрием Ярошем отвод вооруженных формирований радикалов от линии соприкосновения.
Наев подтвердил свою позицию, что на линии соприкосновения не могут находиться люди, которые делают это ради собственного пиара, или не имеющие права иметь оружие, а также не состоящие в подразделениях ООС. Наев отметил, что в законах Украины не урегулирован вопрос участия националистов из «Украинской добровольческой армии» в боевых действиях ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООС.
«Им было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны», — отмечает пресс-служба ООС.
Кроме того, Наев предложил им проходить службу в других ведомствах в рамках ООС, в том числе на условиях краткосрочного контракта.
Наев и Ярош обсудили также возможное участие членов нацбатальонов в подготовке сил для охраны госграницы и подразделений территориальной обороны.
Ранее в Сети появилось видео, на котором показано разоружение боевиков «Правого сектора», которое, однако, вызвало много вопросов у пользователей Сети.
Между тем, разведка ДНР сообщала, что вывод руководством объединенных сил Украины националистических батальонов из Донбасса приводит к вооруженным столкновениям между украинскими силовиками и добровольческими батальонами.
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