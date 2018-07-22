Клинцевич: Порошенко лидирует в мире по части русофобии

Президент Украины Петр Порошенко уверенно лидирует в мире по части русофобии, рассматривая именно через эту призму все, что происходит вокруг. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич , комментируя заявление политика о символе «украинской борьбы», сообщает пресс-служба парламентария.

«Теперь еще остается присвоить Александру Усику Героя Украины да отыскать ему какого-нибудь предка, сражавшегося за «свободную Украину» вместе с Бандерой. Вот тогда будет полный ажур, — что называется, картина маслом. Но и без этого Петр Порошенко уверенно лидирует в мире по части русофобии, рассматривая именно через эту призму все, что происходит вокруг. Можно только посочувствовать украинским спортсменам, которых сделали заложниками политических игр», — сказал сенатор.