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Политолог: Агитация Порошенко и Тимошенко стартовала задолго до начала выборов
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Политолог: Агитация Порошенко и Тимошенко стартовала задолго до начала выборов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Агитация со стороны президента началась задолго до реального старта предвыборной кампании, на что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила «тяжелой артиллерией».
По мнению политолога Валерия Клочека, первым в предвыборной гонке стартовал президент Петр Порошенко, за ним подтянулась и предвыборная кампания его основного конкурента Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в эфире канала Espreso.TV.
«Это четко было видно в поведении парламентской коалиции, когда партия БПП протаскивала законопроекты, предложенные президентом, и ВР голосовала за них», — заявил политолог.
Другой момент, по словам политолога, это перенасыщение информационного пространства событиями по открытию дорог, мостов, детских садов президентом.
«Таким образом президент с начала года начал подготовительную предвыборную кампанию», — пояснил эксперт.
В ответ лидер партии «Батькивщина» использовала «тяжелую артиллерию», обвинив главу государства в выступлении на канале «UA. Первый» в популярной программе «Доброе утро, страна», что он намерен добиться эскалации войны в Донбассе, чтобы сохранить власть путем введения военного положения.
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