Политолог: Агитация Порошенко и Тимошенко стартовала задолго до начала выборов 

Агитация со стороны президента началась задолго до реального старта предвыборной кампании, на что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила «тяжелой артиллерией».
По мнению политолога Валерия Клочека, первым в предвыборной гонке стартовал президент Петр Порошенко, за ним подтянулась и предвыборная кампания его основного конкурента Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в эфире канала Espreso.TV.
«Это четко было видно в поведении парламентской коалиции, когда партия БПП протаскивала законопроекты, предложенные президентом, и ВР голосовала за них», — заявил политолог.
Другой момент, по словам политолога, это перенасыщение информационного пространства событиями по открытию дорог, мостов, детских садов президентом.
«Таким образом президент с начала года начал подготовительную предвыборную кампанию», — пояснил эксперт.
В ответ лидер партии «Батькивщина» использовала «тяжелую артиллерию», обвинив главу государства в выступлении на канале «UA. Первый» в популярной программе «Доброе утро, страна», что он намерен добиться эскалации войны в Донбассе, чтобы сохранить власть путем введения военного положения.