Почему на Украине предложили ввести ограничения в сфере суррогатного материнства

Украина стала одним из лидеров по предоставлению услуг суррогатного материнства иностранцам. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесённому в Верховную раду шестью депутатами. По их мнению, на использование «вспомогательных репродуктивных технологий» необходимо ввести ограничения. В украинском Минздраве сообщили RT, что уже изучают документ. В то же время в клиниках, предоставляющих услуги суррогатного материнства, отмечают, что многие украинки изъявляют желание заработать, вынашивая чужих детей.

Украина оказалась одним из мировых лидеров по «репродуктивному туризму». Ежегодно суррогатные матери рожают не менее тысячи детей, говорится в пояснительной записке к законопроекту, предложенному депутатами разных фракций Верховной рады.

18 июля 2018 года шестью депутатами от партии «Народный фронт», Блока Петра Порошенко и «Самопомощи» в Верховную раду был внесён законопроект под №8625, вводящий ограничения на суррогатное материнство на Украине.

Согласно документу, право на применение вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе суррогатного материнства) должно предоставляться только гражданам Украины, а также иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины.

«Эти данные похожи на правду»

Украинские депутаты обратили внимание на эту проблему после того, как в местных СМИ было опубликовано интервью сотрудника сиднейской благотворительной организации Families Through Surrogacy Сэма Эверингема, которое изначально появилось на сайте телеканала BBC в феврале 2018 года.

Австралийская некоммерческая организация Families Through Surrogacy уже много лет занимается вопросами экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства по всему миру. Она также следит за развитием этой отрасли на Украине, фиксируя появление или закрытие клиник, которые занимаются искусственным оплодотворением и суррогатным материнством. По словам Сэма Эверингема, их организация обратила внимание на то, что за последние два года число желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей на Украине выросло почти в 10 раз.

США, «Эти данные похожи на правду. Буквально ежедневно к нам обращаются пары из стран ЕС Израиля и даже Китая с просьбой подыскать им девушку для рождения малыша. Мы можем констатировать, что спрос превышает предложение», — рассказала RT источник в киевской частной клинике, которая занимается суррогатным материнством.

«Пока всё идёт хорошо»

Суррогатным матерям за их услуги платят огромные, по меркам Украины, деньги — в среднем около 550 тыс. грн. (порядка $21 тыс.). Это около половины суммы, которую получает клиника от клиентов.

«Возможность заработать большие деньги — главная причина, по которой я согласилась стать суррогатной матерью для бездетной пары из Израиля, — рассказала в интервью RT жительница Днепропетровской области Алла Иваненко (фамилия изменена. — RT). — Я работаю на автозаправке, мой муж — водитель. Нам не хватает денег на покупку собственного жилья, а жить в одном доме с его родителями мне уже надоело. У нас есть один ребёнок, я здорова, поэтому решилась на суррогатное материнство за $15 тыс., и пока всё идёт хорошо. Ближе к родам я перееду в квартиру в Днепре, которую мне снимет та семейная пара».

По словам Аллы, уже через год после родов она готова снова стать суррогатной матерью для какой-нибудь другой семьи.

Матери-одиночке из Киева Ольге Лысовой (фамилия изменена. — RT) суррогатное материнство позволит улучшить материальное положение. «Я на восьмом месяце беременности и жду дочку для пары из Испании . Они регулярно меня навещают, оплачивают хорошее питание, поездки на такси и уже договорились о родах в хорошей частной клинике. За $18 тыс., которые я получу, планирую свозить в этом году своего сына за границу, купить себе новый телефон, обновить гардероб», — рассказала она корреспонденту RT. По словам Ольги, раньше она обо всём этом могла только мечтать.

Повышенный спрос на украинских суррогатных матерей объясняется тем, что их услуги стоят гораздо дешевле по сравнению со странами ЕС или США. Например, в Америке и Нидерландах за услуги суррогатной мамы паре придётся заплатить не менее €100 тыс., в Канаде — €60 тыс., тогда как на Украине сумма не превышает €35 тыс.

«В отличие от России на Украине есть огромное количество женщин, желающих заработать таким способом. Прошла бесплатное обследование в лучших клиниках страны, выносила ребёнка — и получила за это большие деньги», — рассказал источник RT в клинике, которая занимается суррогатным материнством.

По словам собеседника RT, возраст женщины, которая хочет попасть в программу, не должен превышать 35 лет, у неё должен быть свой первый здоровый ребёнок и не должно быть проблем со здоровьем. Все обследования потенциальной участницы программы проводятся за счёт клиники. Но если по какой-то причине эмбрион не приживается, то за «беспокойство» женщина получает компенсацию в размере $100.

Отсутствие единой позиции

В пояснительной записке к законопроекту, предложенному депутатами Верховной рады, говорится, что «особое внимание иностранных семейных пар Украина привлекла после того, как суррогатное материнство запретили в Индии Таиланде из-за массовой эксплуатации женщин из бедных семей». «Зато на Украине созданы более благоприятные условия из-за недостаточно урегулированного законодательства и отсутствия должного контроля со стороны государства», — сообщается в документе.

Авторы законопроекта считают, что отсутствие надзора в сфере суррогатного материнства ставит Украину в один ряд с государствами, уличёнными в незаконной торговле детьми.

«Так, детей, рождённых суррогатной матерью на Украине для иностранцев, не признают в странах, где репродуктивные технологии запрещены законом и родители прибегают к незаконным способам, используя, в частности, путь контрабанды для вывоза детей за пределы Украины», — говорится в пояснительной записке.

Источник RT в Министерстве здравоохранения сообщил, что в ведомстве изучают законопроект, но пока не выработали единой позиции по данному вопросу. В украинском Минздраве отмечают, что в стране фиксировались случаи, когда ни один из потенциальных родителей не предоставлял биологический материал суррогатной матери.

«Мы бы рекомендовали, чтобы ребёнок, которого рожает суррогатная мать, имел генетический материал хотя бы одного из родителей. Нужно ввести хотя бы такое требование», — сказал собеседник RT.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что введение ограничений или запрет суррогатного материнства на законодательном уровне не поможет исправить ситуацию.

«Появится огромный чёрный рынок суррогатного материнства, и пока сложно сказать, как он будет работать. Возможно, будут заключаться фиктивные браки с последующим отказом от ребёнка», — пояснил эксперт, добавив, что подобная ситуация наблюдалась с продажей украинцами своих органов. Это официально запрещено на Украине, но клиенты и доноры, договорившись внутри страны, проводили операции по пересадке печени или почки за пределами Украины.