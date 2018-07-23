У Порошенко нашли «национал-шизофрению»

Два дня назад украинский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter, что гимн возглавляемой им страны, прозвучавший в Москве по случаю победы боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым, является «символом борьбы» Украины и «приближением» ее «победы».

«Это, конечно, факт возмутительный», — прокомментировал заявление Порошенко замглавы российского МИДа.

По его словам, перевод в политическую плоскость результата боксерского поединка «граничит с какой-то национал-шизофренией».

В минувшую субботу в бою, состоявшемся в Москве, Александр Усик решением судей победил Мурата Гассиева и завоевал титулы чемпиона мира в весе до 90,71 килограмма по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.