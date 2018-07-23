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У Порошенко нашли «национал-шизофрению»
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У Порошенко нашли «национал-шизофрению» 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Заявления президента Украины Петра Порошенко «граничат с национал-шизофренией». Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Два дня назад украинский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter, что гимн возглавляемой им страны, прозвучавший в Москве по случаю победы боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым, является «символом борьбы» Украины и «приближением» ее «победы».
«Это, конечно, факт возмутительный», — прокомментировал заявление Порошенко замглавы российского МИДа.
По его словам, перевод в политическую плоскость результата боксерского поединка «граничит с какой-то национал-шизофренией».
В минувшую субботу в бою, состоявшемся в Москве, Александр Усик решением судей победил Мурата Гассиева и завоевал титулы чемпиона мира в весе до 90,71 килограмма по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.
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