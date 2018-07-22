Порошенко усмотрел в победе украинского боксера над россиянином политический символ

«Ни секунды не сомневался, что Сашка победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — написал он в Twitter.