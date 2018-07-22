Порошенко усмотрел в победе украинского боксера над россиянином политический символ 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был уверен в победе боксера Александра Усика, а украинский гимн, прозвучавший в честь победителя в Москве, символизирует борьбу Украины.
«Ни секунды не сомневался, что Сашка победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — написал он в Twitter.
Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский в ответ заявил, что привычка переводить спортивные достижения в сферу политики — «идиотизм», сообщают «Известия».
Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии. Бой проходил в московском спорткомплексе «Олимпийский». Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.