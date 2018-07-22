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Порошенко назвал боксера Усика символом борьбы Украины
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Порошенко назвал боксера Усика символом борьбы Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в бою против россиянина Мурата Гассиева. Об этом он написал в своем Twitter.
«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!», — написал он сразу после объявления решений судей.
Ранее 22 июля Усик единогласным решением судей выиграл поединок из 12 раундов. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
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