Военнослужащие ВСУ прикрываются мирными жителями во время проведения карательных операций — ЛНР

Военнослужащие Украины устанавливают танки и артиллерию во дворах частных домовладений и на территории фермерских хозяйств, а уже оттуда ведут обстрел позиций ополченцев.

Киевские каратели прикрываются мирным населением Донбасса как живым щитом. К тому же бойцы ВСУ и официальные власти страны продолжают саботировать Минские договоренности, согласно которым вся тяжелая техника должна быть отведена от линии соприкосновения, заявил на брифинге для журналистов начальник пресс-службы управления Народной полиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее разведка ЛНР обнаружила сосредоточение запрещенного вооружения в районе населенного пункта Новоивановка. Там находятся системы реактивного огня и грузовики с боеприпасами.