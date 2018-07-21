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Военнослужащие ВСУ прикрываются мирными жителями во время проведения карательных операций — ЛНР
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Военнослужащие ВСУ прикрываются мирными жителями во время проведения карательных операций — ЛНР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие Украины устанавливают танки и артиллерию во дворах частных домовладений и на территории фермерских хозяйств, а уже оттуда ведут обстрел позиций ополченцев.
Киевские каратели прикрываются мирным населением Донбасса как живым щитом. К тому же бойцы ВСУ и официальные власти страны продолжают саботировать Минские договоренности, согласно которым вся тяжелая техника должна быть отведена от линии соприкосновения, заявил на брифинге для журналистов начальник пресс-службы управления Народной полиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее разведка ЛНР обнаружила сосредоточение запрещенного вооружения в районе населенного пункта Новоивановка. Там находятся системы реактивного огня и грузовики с боеприпасами.
Руководство самопровозглашенных республик призывает международное сообщество осудить действия Киева и требует от представителей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать нарушения и принять соответствующие меры в отношении ВСУ.
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