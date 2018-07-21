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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по двум селам 15 мин, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Гнутово (под контролем Киева — ред.) — Коминтерново (под контролем ДНР — ред.) — выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; Лебединское (под контролем Киева — ред.) — Саханка (под контролем ДНР — ред.) — выпущено восемь мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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