В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК , 21 июл — РИА Новости . Украинские силовики открыли огонь по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по двум селам 15 мин, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Гнутово (под контролем Киева — ред.) — Коминтерново (под контролем ДНР — ред.) — выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; Лебединское (под контролем Киева — ред.) — Саханка (под контролем ДНР — ред.) — выпущено восемь мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.