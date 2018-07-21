Два села на юге ДНР попали под обстрел украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли в субботу два села на юге провозглашенной Донецкой народной республики. По этим населенным пунктам было выпущено 15 мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По словам представителя республики в Центре, под обстрел попали направления Гнутово (под контролем Киева) — Коминтерново (под контролем ДНР, по ним было выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров, а также Лебединское (под контролем Киева) — Саханка (под контролем ДНР), подразделения ВСУ выпустили по ним 8 мин.

О пострадавших ничего не сообщается.