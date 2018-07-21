News-Front: Церковь на торги, или кто платит украинским раскольникам

Как выяснилось, история УПЦ Киевского патриархата, о котором до скандала с автокефалией мало кто знал, куда более долгая и запутанная, чем может показаться на первый взгляд. Обо всем этом стало известно благодаря архивам Службы безопасности Украины , оставшимся в Донецке . Сейчас они оказались в распоряжении Министерства государственной безопасности ДНР, сотрудники которого не стали таить в секрете «достижения» раскольников.

Как выяснилось, сотрудники СБУ наблюдали за религиозной организацией достаточно давно, о чем свидетельствует многостраничный отчет о деятельности ее ячейки в Донецкой области. Так, обнародованный документ был датирован 2010 годом, тогда же на Украине состоялись президентские выборы. Более того, отдельные пункты архивного документа говорят о том, что слежка длилась на протяжении многих лет. Из этого можно судить, что уже тогда оппозиция и ее «западные партнеры» собирались бить по всем фронтам после провала т.н. «Оранжевой революции» с ее несостоявшимся президентом Виктором Ющенко

Документ фактически является докладом о деятельности, как донецкой ячейки УПЦ КП, так и всей организации в целом. Согласно отчету, у Киевского патриархата богатое прошлое, связанное не только с прославлением Бога, но и многими нацистскими формированиями в стране.

В докладе отмечается, что «цель создания организации — объединение активных прихожан УПЦ КП, возрождение духовных традиций казачества, изучение истории украинской церкви, а также проведение общественной деятельности с целью освещения „настоящей украинской истории“ среди населения региона».

Таким образом, вместо того, чтобы нести миру слово Божье, Киевский патриархат занимался самой обычной проукраиснкой пропагандой, причем за несколько лет до «революции гидности». Зачем т.н. «церкви» заниматься подобным — вопрос хороший. Однако, по данным СБУ можно судить, что православие и даже автокефалия Филарета интересовали в меньшей степени, ведь еще в 2008 — 2009 годах в ходе переговоров с Константинопольским патриархатом, вопрос мог уже быть решен.

«Вселенский патриарх Варфоломей Первый предложил обозначенным религиозным структурам временно войти в состав Константинопольского патриархата в статусе Украинской митрополии, что решило бы проблему каноничности», — говорится в отчете. А это означает, что уже через 5 лет Варфоломей I мог бы обеспечить УПЦ КП автокефалию. При этом, по условию Варфоломея, глава митрополии должен был избираться Константинопольским патриархатом из числа трех представителей УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви — другого непризнанного религиозного объединения в стране. На этом этапе у раскольника Филарета взыграли амбиции, которые не позволили ему уступить место руководителя и от предложения он отказался.

Варфоломей, в свою очередь, посещая Русскую Православную Церковь в 2010 году заявил, что ни Киевскому патриархату, ни УАПЦ больше не стоит пытаться отсоединиться. То есть, еще восемь лет назад Вселенский патриарх поставил в этом вопросе точку, что, как известно не мешает Филарету и сейчас.

Однако, существование УПЦ КП было не ради православия, а ради обычной выгоды. Филарет, судя по документу, стремился больше к политике, нежели к религии, и организацию свою стал готовить должным образом, чтобы привлечь к ней внимание потенциальных спонсоров. Ведь даже в СБУ отмечали, что главной проблемой Филарета и его общины всегда была откровенная нехватка денег, и он был готов на все, чтобы ситуацию разрешить. Своих спонсоров он нашел в лице Юлии Тимошенко и ее партии «Батькивщина», а также «Народного союза Наша Украина» Виктора Ющенко. Архиепископ Сергий был даже доверенным лицом Тимошенко в Донецке во время выборов в 2010 году.

В отчете спецслужб есть также пункт «Административный ресурс», который, учитывая, что речь идет о якобы религиозной общине, может показаться странным. Здесь спецслужбы оценили степень влияния донецкой ячейки УПЦ КП на местных чиновников. В этом вопросе отличился епископ Всеволод, сотрудничавший с областной администрацией «с целью обратить внимание на УПЦ КП в регионе, создания общественного резонанса вокруг этой религиозной структуры». Однако сотрудничество в большинстве своем заключалось в попытках дискредитировать в регионе каноничную церковь.

Во взаимодействии с оппозицией уже тогда Киевский патриархат пытался обвинить ряд чиновников в «ущемлении прав верующих», имея ввиду немногочисленных прихожан раскольнической церкви.

Однако для достижения своих корыстных целей, Филарету было мало «административного ресурса», поэтому Киевский патриархат уже тогда сделал ставку на украинские националистические формирования. Так, в отчете говорится, что ряд «представителей Донецкой епархии УПЦ КП поддерживают контакты с представителями гражданско-политических структур националистической направленности».

Список таких структур открывает Конгресс украинских националистов — праворадикальная партия, основанная в 1992 году сторонниками ОУН*. КУН известен тем, что нисколько не скрывает откровенно нацистских идей и прославляет Гитлера буквально в стенах Верховной Рады

За ним следует партия известного радикала Олега Тягнибока «Свобода» и УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона). Последняя, под руководством советского диссидента Шухевича, прекратила свое существование в 2014 году, уступив место «Правому сектору»*.

Далее по списку следует «Патриот Украины» — откровенно неонацистская военизированная организация, поглощённая в 2014 году все тем же «Правым сектором». Именно «патриоты» в марте 2014 года открыли огонь по митингующим в Харькове , а позже выходец из организации Андрей Билецкий стал народным депутатом, другой же ее участник — Вадим Троян — побывав в карательном батальоне «Азов», при содействии давнего друга Арсена Авакова , занял хорошее место в управлении Национальной полиции Украины.

Таким образом, мы видим, что долгое время из религиозной общины делали настоящий националистический плацдарм, инструмент, ценный в политической борьбе. Филарет, предав каноны православия, обеспечил себе прекрасное существование под покровительством киевской власти, но долго ли продлится такое сотрудничество, учитывая печальные перспективы Петра Порошенко на предстоящих выборах? Тем не менее, УПЦ КП киевскому режиму успела послужить, учинив в православии настоящий раскол.

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