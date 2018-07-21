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Вице-премьер крымского правительства о «санкционной» просьбе Украины к Западу
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Вице-премьер крымского правительства о «санкционной» просьбе Украины к Западу 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о намерении инициировать введение Западом санкций против черноморских портов России. Украинская сторона неждовольна тем, что с 29 апреля по 9 июля РФ задержала для досмотра 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего «суда простаивают, а их владельцы несут потери».
Представитель Крыма в ответ на это назвал утверждения украинских представителей о блокаде Азовского моря абсурдными.
— Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень». Националистические власти Украины должны хорошо помнить, что именно с их стороны раздавались угрозы диверсий в отношении Крымского моста, что вызвало вполне естественную потребность и необходимость усилить меры безопасности в части законных проверок проходящих плавсредств, — приводит РИА Новости слова Георгия Мурадова.
Примечательно, что, несмотря на недовольство, представители МИД Украины признали — что российские пограничники не нарушают ротоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.
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