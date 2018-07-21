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Шевченко останется наставником сборной Украины до 2020 года
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Шевченко останется наставником сборной Украины до 2020 года 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федерация футбола Украины (ФФУ) продлила контракт с главным тренером сборной Андреем Шевченко до 2020 года, сообщает официальный сайт организации.
Продолжат работу с национальной командой и сотрудники тренерского штаба Шевченко Андреа Мальдера, Педро Луис Яро Регуэро и Мауро Тассоти.
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Экс-форвард не смог вывести национальную команду на чемпионат мира 2018 года. В своей отборочной группе украинцы заняли третье место.
Ранее сообщалось, что скандальный экс-форвард сборной Украины может продолжить карьеру в России.
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