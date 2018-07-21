МВД Украины заявило об увеличении количества контрольных пунктов на трассах

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что в ведомстве было принято решение об увеличении количества контрольных пунктов на трассах страны.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утверждённые планы выполнения мероприятий… В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряжённым движением», — сказал он.

Он также анонсировал создание новых патрульных групп, в состав которых должны войти сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Вместе с этим Яровой добавил, что с 17 апреля на Украине идёт отработка плана «Перевозчик», в рамках которого сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тыс. автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей.

По его словам, за это время было обнаружено около 3 тыс. технически неисправных автобусов и зафиксировано 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения.

Ранее в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли десять человек, ещё десять пострадали.