Ещё
МВД Украины заявило об увеличении количества контрольных пунктов на трассах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД Украины заявило об увеличении количества контрольных пунктов на трассах 

RT на русском 3 часа назад
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что в ведомстве было принято решение об увеличении количества контрольных пунктов на трассах страны.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утверждённые планы выполнения мероприятий… В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряжённым движением», — сказал он.
Он также анонсировал создание новых патрульных групп, в состав которых должны войти сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
Вместе с этим Яровой добавил, что с 17 апреля на Украине идёт отработка плана «Перевозчик», в рамках которого сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тыс. автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей.
По его словам, за это время было обнаружено около 3 тыс. технически неисправных автобусов и зафиксировано 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения.
Ранее в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли десять человек, ещё десять пострадали.
RT на русском: последние новости
Есть ли у Киева шансы добиться международных санкций в отношении портов РФ в Чёрном море В МВД Украины рассказали о задачах погранслужбы по Донбассу Эксперт объяснил, почему Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США69
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию163
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1083
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу42
Фото кабинета Медведева удивило россиян452
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение