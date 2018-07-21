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Адмирал: Санкции против наших портов — очередная украинская дурь!
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Адмирал: Санкции против наших портов — очередная украинская дурь! 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН раскритиковал желание Киева ввести санкции против черноморских портов РФ.
Украина предложила Западу ввести санкции против российских портов в Черном море. Как рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переговоры с западными партнерами по этому вопросу Киев уже ведет.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН пояснил, что порты Крыма и без того находятся под санкциями уже четыре года. В частности, иностранным гражданским судам запрещено заходить в Севастополь, Феодосию, Евпаторию и Керчь.
«Было несколько заходов в порты турецких сухогрузов и торговых судов, также в Севастополь заходил немецкий круизный лайнер, но это единичные случаи», — заявил собеседник агентства.
Основным портом РФ на Черном море является Новороссийск. Именно через него идут основные потоки нефти и газа. Есть также небольшие порты — Тамань в Черном море и несколько портов в Азовском море. От остановки грузопотока в большей степени пострадают страны Африки и Ближнего Востока, а также Турция и сама Европа.
«Основные потоки у нас идут через Новороссийск. Я имею в виду нефть и газовые потоки. В азовских портах пшеницу отгружают для Африки и Ближнего Востока. Отсюда идут нефть и газ в Турцию. Остановка грузопотока будет означать, что африканцев заморят голодом!» — заявил Комоедов.
Адмирал уверен, что российский ответ на такое поведение со стороны Запада должен быть многосторонним — политическим, дипломатическим и экономическим.
«Если санкции будут введены со стороны Европы, стоит подумать о поставках газа в ЕС. А может и вовсе их закончить. Другого полноценного и полнокровного ответа я не вижу. Что касается Киева, то украинское дурачье уже предлагало заминировать Азовское море и уничтожить Керченский мост. Теперь санкции против портов. Дурь полная!» — подчеркнул Комоедов.
При этом адмирал не согласился с депутатом ГД Леонидом Калашниковым, который ранее предложил в качестве ответа на санкции Запада пересмотреть Конвенцию Монтрё о статусе проливов, разрешающую свободный проход иностранных судов через Дарданеллы и Босфор.
«У нас там ограничений пока никаких нет, поэтому вдаваться в это не надо. Как история установила, так пусть и существует. Иначе можно вообще только Черное море закрыть», — заключил экс-командующий Черноморским флотом.
Ранее глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с RT заявил, что инициатива Киева относительно российских черноморских портов носит совершенно «неразумный характер». Он добавил, что в ответ на поддержку Киева Западом Россия при содействии Турции может пересмотреть так называемый договор о проливах, позволяющий судам сторонних иностранных государств заходить в Черное море.
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