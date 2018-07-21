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В Литве сообщили о росте числа мигрантов из Белоруссии и Украины
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В Литве сообщили о росте числа мигрантов из Белоруссии и Украины 

RT на русском 14 минут назад
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы зафиксировал увеличение числа проживающих в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.
По состоянию на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54,3 тыс. иностранцев.
Число украинцев среди них составляет почти 15,3 тыс. человек, что больше на 55,4%, чем в 2017 году.
Также в стране проживает более 10,4 тыс. граждан Белоруссии, это на 24,7% больше прошлогоднего показателя.
При этом число проживающих в Литве россиян уменьшилось на 8,3% по сравнению с данными за прошлый год и составило 12,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что украинцы, находящиеся на заработках за границей, в течение года перечислили домой $9,3 млрд
RT на русском: последние новости
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